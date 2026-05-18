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Giuli a Fano: Nuovi elementi da scavi Basilica di Vitruvio, Marche scrigno di storia millenaria – Il video

18 Maggio 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Fano, 18 maggio 2026 “La novità che sono lieto di annunciare è che l’estate fanese avrà come protagonista l’Uomo Vitruviano di Leonardo: verrà esposto qui per alcuni giorni, grazie alla collaborazione delle Gallerie dell’Accademia di Venezia. Mentre proseguono le ricerche e gli scavi, e la città vive la stagione estiva, il Ministero della Cultura farà la propria parte: sostenendo, valorizzando e tutelando l’archeologia del territorio, ma anche portando a Fano l’opera di Leonardo più significativa legata al nume tutelare della città”, così il Ministro della Cultura Alessandro Giuli oggi in visita al cantiere archeologico di Piazza Andrea Costa a Fano, dove sono emersi resti riconducibili alla Basilica progettata da Vitruvio nel I secolo a.C., unico edificio di cui l’architetto romano afferma di aver seguito direttamente la realizzazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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