Guerra Ucraina, colpita la Regione di Mosca con droni ucraini e razzi a lungo raggio – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 18 maggio 2026 Le forze ucraine hanno colpito la regione di Mosca con droni e razzi a lungo raggio, superando una distanza di oltre 500 chilometri dal confine di Stato e penetrando la massima concentrazione di difesa aerea russa. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram definendo l'operazione una "risposta equa" al prolungamento del conflitto e ai bombardamenti russi sulle città e sulle comunità ucraine. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev