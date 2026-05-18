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Mosca colpita a 500 chilometri dal confine, Zelensky: Superati i sistemi di difesa russi – Il video

18 Maggio 2026 - 11:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Kiev, 17 maggio 2026 "Oggi, le forze di difesa dell'Ucraina, il nostro Servizio di Sicurezza e la nostra intelligence hanno condotto un'operazione su larga scala nella regione di Mosca. Una buona ondata di nostri attacchi in profondità: stiamo garantendo all'Ucraina questa capacità. La distanza dagli obiettivi questa volta era di oltre 500 chilometri, e questo è significativo anche perché la regione di Mosca è la più densamente protetta dai sistemi di difesa aerea russi", così il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video messaggio pubblicato su Telegram. Not for sale. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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