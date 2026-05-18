Pollena Trocchia, i corpi di due donne ritrovati in un cantiere edile

La scoperta in viale Italia. Indagano i carabinieri

I corpi di due donne sono stati trovati in un cantiere edile in viale Italia a Pollena Trocchia nel Napoletano. La scoperta risale all’una di stanotte 18 maggio. Indagano i carabinieri di Torre del Greco e di Cercola. I corpi delle due donne – non ancora identificate – erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione. Sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore. Nel cantiere al lavoro anche la sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Appare improbabile l’ipotesi suicidio.

Il luogo del ritrovamento

Il luogo in cui sono stati trovati i cadaveri è un cantiere edile che si estende fino a 300-400 metri. Si tratta di un’opera incompiuta, dove i lavori sono iniziati e poi abbandonati più volte. Sui muri disegni e graffiti, evidentemente lasciati da chi trova in questo posto una sorta di luogo d’incontro. Non ci sono infissi e la parete apparentemente più ristrutturata è stata occupata evidentemente da persone in cerca di un riparo. La struttura di sei piani è a qualche centinaio di metri dalla cima del Monte Somma.