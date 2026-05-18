Sorrentino da Mattarella: Noi artisti con lei vivremmo gioiosi, purtroppo però ci sono gli altri – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2026 "Spesso non ci riusciamo, ma un film, anche quando è imperfetto, crea sempre la meravigliosa illusione di risarcire l'approssimazione della vita. E noi abbiamo bisogno di questa illusione. Se il mondo fosse abitato solo da lei e dagli artisti, Presidente, vivremmo gioiosi e pacifici, ma purtroppo ci sono anche gli altri", così il regista Paolo Sorrentino al Quirinale per il 145° anniversario dell'istituzione della SIAE. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev