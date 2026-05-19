Trump: sviluppi positivi con l’Iran. Borse in cauto rialzo – La diretta

Il presidente Usa ottimista: una pace senza bombe è possibile. Teheran si prepara anche a rispondere alle ostilità. Mercati positivi

Ci sono sviluppi positivi con l’Iran. E Donald Trump, cauto, dice che potrebbe essere il momento di mettere da parte le bombe. Il presidente degli Stati Uniti si è rallegrato del nuovo piano iraniano proposto a Washington, che a quanto pare comprende anche lo stop totale alle sanzioni al paese. E le borse oggi sono cautamente positive.