L’esercitazione nucleare russa con 64 mila militari

Comincia oggi e si concluderà il 21 maggio, fa sapere il ministero della Difesa

Dal 19 al 21 maggio le Forze Armate russe condurranno esercitazioni per preparare e impiegare le forze nucleari di fronte a una minaccia aggressiva. Lo riporta la Tass citando una nota del Ministero della Difesa russo. Oltre 64.000 militari parteciperanno alle esercitazioni. «Dal 19 al 21 maggio 2026, le Forze Armate russe condurranno esercitazioni per preparare e impiegare le forze nucleari di fronte a una minaccia aggressiva», fa sapere.

Complessivamente, alle esercitazioni parteciperanno oltre 64.000 effettivi e più di 7.800 unità di armamenti, mezzi militari e veicoli speciali (TASS), tra cui oltre 200 lanciamissili, oltre 140 velivoli, 73 navi di superficie e 13 sottomarini, inclusi otto sottomarini missilistici strategici. Secondo quanto riportato dal ninistero della Difesa russo, le esercitazioni nucleari in corso delle Forze Armate russe hanno lo scopo di mettere in pratica azioni di deterrenza nei confronti del nemico e di testare la preparazione delle truppe coinvolte.