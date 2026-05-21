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Il cardinale Ruini in «condizioni critiche», l’ex presidente della Cei è curato a casa con l’ossigeno

21 Maggio 2026 - 15:29 Alba Romano
cardinale ruini giorgia meloni prodi berlusconi
cardinale ruini giorgia meloni prodi berlusconi
Secondo quanto si apprende avrebbe deciso di restare a casa dove in queste ore si alternano medici e infermieri per assisterlo
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Il cardinale Camillo Ruini è in condizioni di salute «critiche» da qualche giorno. Secondo quanto si apprende avrebbe deciso di restare a casa dove in queste ore si alternano medici e infermieri per assisterlo anche con l’ossigeno. Lo scorso settembre era stato ricoverato per alcuni disturbi renali ma poi si era ripreso.

Chi è il cardinale Ruini?

Ruini, nato a Sassuolo, ha compiuto 95 anni lo scorso febbraio. Dal 1991 al 2007 è stato presidente della Conferenza Episcopale Italiana (Cei), incarico ricoperto per sedici anni. Fu anche cardinale vicario del papa per la diocesi di Roma e uno dei religiosi più influenti nella politica italiana. Intervenne frequentemente, spesso con toni decisi, contro diverse iniziative dei governi dell’epoca, soprattutto quelli progressisti. Le sue posizioni sono spesso state oggetto di discussione per via della loro fedeltà alla dottrina cattolica più tradizionalista.

Il giudizio «positivo» su Meloni e papa Leone

In un’intervista rilasciata a febbraio al Corriere della Sera, Ruini aveva espresso un giudizio molto favorevole sulla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, definendolo «decisamente positivo sotto entrambi gli aspetti, sia politico sia personale», e aveva inoltre detto di essere soddisfatto dell’operato di papa Leone XIV.

Foto copertina: ANSA/GIUSEPPE LAMI | Il cardinale Camillo Ruini in Vaticano, 23 aprile 2025

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