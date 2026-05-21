Elly Schlein: «Meloni deve chiedere sanzioni per Israele»

La segretaria Dem alla premier: il tempo delle parole è finito

«Il tempo delle parole è finito, servono fatti concreti. Se Giorgia Meloni vuol davvero prendere le distanza da Netanyahu, non basta dichiarare inaccettabile l’aggressione alla Flotilla». A dirlo in un’intervista a La Repubblica è la segretaria del Pd Elly Schlein. La premier «deve assumere una posizione ufficiale dinanzi alla comunità internazionale. È tardi, ma solo così è possibile sconfessare tre anni di appiattimento» aggiunge. Ovvero: «Deve togliere il veto italiano che sta bloccando la sospensione dell’accordo di cooperazione Ue-Israele ed uscire dal Board of peace trumpiano che, è evidente, non persegue la pace a Gaza».

Schlein, Meloni e Israele

«Le immagini dei maltrattamenti inflitti agli attivisti, prima sequestrati con un atto di pirateria praticamente in Europa, poi ammanettati, inginocchiati e sbeffeggiati dal ricercato della Corte dell’Aia Ben-Gvir sono agghiaccianti», dice la leader Dem. «Confermano l’arroganza e il senso di impunità con cui il governo israeliano viola costantemente il diritto internazionale. Tra l’altro hanno sparato contro le barche che battevano bandiera italiana: hanno anche violato la nostra sovranità», aggiunge. La convocazione dell’ambasciatore e le scuse non bastano: «Tanto per cominciare il nostro governo e la Ue devono fare ogni sforzo per ottenere la liberazione immediata di tutti gli arrestati che, ricordiamolo, stavano portando aiuti umanitari, sopperendo alle mancanze degli Stati e dell’Unione che non riescono a farli arrivare».

Comunicati e sanzioni

E ancora: «Non si può andare avanti solo a colpi di comunicati che sono gratis, non costano nulla: servono sanzioni contro Netanyahu e i suoi ministri che non solo commettono crimini a Gaza e in Cisgiordania, ma coprono le violenze dei coloni sui palestinesi. Il Pd, insieme a M5s e Avs, ha depositato una proposta di legge per impedire l’accesso in Italia ai prodotti provenienti dai territori occupati con la forza: la votino con noi. Sarebbe un bel segnale per dimostrare da che parte sta l’Italia», conclude Schlein.