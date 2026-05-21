Flotilla, espulsi da Israele gli attivisti: sono in volo verso la Turchia. La mossa dell’Italia: «Sanzioni Ue contro Ben Gvir» – La diretta

Il vicepremier Tajani annuncia la richiesta all'Ue. La procura di Roma indaga sugli abusi: acquisito anche il video del ministro

Il giorno dopo le vessazioni subite al porto di Ashdod, rilanciate in un video dal ministro Itamar Ben Gvir, gli attivisti della Global Sumud Flotilla si apprestano a rientrare nei rispettivi Paesi di appartenenza. Dopo il trasferimento alla prigione di Ketziot, le decine di attivisti sono stati liberati e portati in aeroporto a Eilat, dove si sono imbarcati su un primo volo charter per la Turchia. Da lì s’imbarcheranno su successivi voli per i rispettivi Paesi. Intanto i governi europei – Italia compresa – mettono a fuoco le scelte d’azione con cui mostrare a Israele che questa volta, come ha detto Antonio Tajani, «è stata superata la linea rossa».