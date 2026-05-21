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Giuli a Biennale Venezia: Da Padiglione Italia messaggio di libertà e bellezza – Il video

21 Maggio 2026 - 22:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Venezia, 21 maggio 2026 “Il messaggio che arriva dalla Biennale Arte è, come sempre, quello della libertà, della bellezza e della centralità della funzione sociale delle arti. La visita al Padiglione Italia rappresenta, oltre a un dovere istituzionale nei confronti di un’iniziativa del Ministero della Cultura, anche un segno di attenzione e di vicinanza alla Biennale, alla sua storia e a tutto ciò che essa esprime. Ed è naturalmente anche un omaggio a Venezia”, così il ministro della Cultura Giuli in un punto stampa alla Biennale di Venezia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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