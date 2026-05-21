Usa-Iran, il Pakistan spinge i negoziati. Khamenei gela Trump e Israele: «Mai all’estero l’uranio arricchito» – La diretta

Trattative, avvertimenti e minacce: a quasi tre mesi dall'inizio della guerra regna l'incertezza sulla via d'uscita

A quasi tre mesi dallo scoppio della guerra del Golfo, continuano ad alternarsi le minacce di ripresa di azione militare da parte degli Usa e gli spiragli di apertura tra Washington e Teheran in vista di un accordo. Il Pakistan preme forte sul tasto delle trattative, mentre Israele sta alla finestra e non nasconde di sostenere una ripresa delle operazioni militari se l’Iran non si piegherà alle richieste su trasferimento dell’uranio arricchito, eliminazione dell’arsenale balistico e stop alle milizie armate nella regione.