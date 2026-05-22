Mattarella ricorda Petrini (Slow Food): Grande perdita non solo per l'Italia – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 maggio 2026 "Anch'io vorrei ricordare tra gli esempi che sono stati dati, tra le grandi voci che hanno richiamato alla rispetto della natura, alla valorizzazione dell'ambiente, a quello che occorre evitare di perdere perché non abbiamo un pianeta di ricambio: Carlo Petrini. Questa mattina, appena ho saputo della notizia della sua della sua scomparsa, ho ho dichiarato quanto sia grande la perdita che ha non soltanto l'Italia, perché la sua opera è stata è andata anche al di là del nostro Paese, è molto al di là del nostro Paese.", così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il suo intervento in occasione del convegno per il quarantesimo anniversario della costituzione di Fondazione Marevivo a Castelporziano. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev