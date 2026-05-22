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Mattarella: Senza valori e obiettivi condivisi non ci possono essere pace e benessere – Il video

22 Maggio 2026 - 16:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 22 maggio 2026 "Senza valori e obiettivi condivisi, senza cooperazione, senza assunzione di responsabilità da parte di tutti, non possono esservi pace, salvaguardia dell'ambiente, benessere", così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un video messaggio al convegno 'Costruire il futuro. Per un'Italia sostenibile' promosso dall'Avis. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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