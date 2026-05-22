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Meloni a evento Coldiretti: Agricoltori italiani hanno reso la nostra qualità un modello nel Mondo – Il video

22 Maggio 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Brescia, 21 maggio 2026 "Grazie anche per la vostra solidità, che ha consentito a questa Nazione di resistere nei momenti più difficili. Lo ricordava il presidente Prandini: quando durante la pandemia, mentre tutto si fermava, gli agricoltori invece rimanevano al loro posto lavorando senza sosta, ancora di più, ancora meglio, pur tra mille difficoltà, come hanno fatto sempre nei momenti di crisi.", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il suo discorso all'evento Coldiretti a Brescia. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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