Meloni: Non si può chiedere a imprese di correre sui mercati se in Ue le freniamo con burocrazia – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 maggio 2026 "Con Micheál ci siamo confrontati a lungo su alcune di queste priorità. Chiaramente la dimensione geopolitica, il rilancio della competitività, la difesa dei valori comuni… Mi fa piacere aver riscontrato sintonia tra di noi. L'inizio del semestre irlandese coincide con un momento nel quale l'Europa è chiamata ad agire, dal nostro punto di vista, con coraggio, con concretezza, con velocità sulla sicurezza, sull'energia, sulla competitività. È evidente che noi non possiamo continuare a chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se siamo poi noi i primi a frenare la competitività di quelle imprese sotto il peso della burocrazia, degli oneri amministrativi, dei regolamenti che finiscono anche per amplificare in modo asimmetrico tra gli Stati membri l'aumento dei costi energetici", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante le dichiarazioni congiunte con il Primo Ministro d'Irlanda, Micheál Martin, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev