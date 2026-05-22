Meloni: Non vogliamo fare più debito europeo, ma allocare meglio quello che è già previsto – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 maggio 2026 "È oggetto questa proposta di una lettera che io ho scritto alla Presidente della Commissione Europea per chiedere l'estensione del campo di applicazione della National Escape Clause anche agli interventi necessari per tutelare le famiglie, i lavoratori e le imprese dall'impatto della crisi. Non si tratta, quindi, di essere autorizzati a fare maggiore debito, ma di allocare al meglio", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante le dichiarazioni congiunte con il Primo Ministro d'Irlanda, Micheál Martin, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev