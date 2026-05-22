Ultime notizie Delitto di GarlascoGlobal Sumud FlotillaMaldiveModena
POLITICAPunti di VistaVideo

Meloni: Non vogliamo fare più debito europeo, ma allocare meglio quello che è già previsto – Il video

22 Maggio 2026 - 18:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 22 maggio 2026 "È oggetto questa proposta di una lettera che io ho scritto alla Presidente della Commissione Europea per chiedere l'estensione del campo di applicazione della National Escape Clause anche agli interventi necessari per tutelare le famiglie, i lavoratori e le imprese dall'impatto della crisi. Non si tratta, quindi, di essere autorizzati a fare maggiore debito, ma di allocare al meglio", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante le dichiarazioni congiunte con il Primo Ministro d'Irlanda, Micheál Martin, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

La Stampa e Meloni “furiosa” per le pubblicità di Renzi nelle stazioni

2.

«Giorgia devi arrabbiarti con Salvini per i treni in ritardo», la replica di Renzi alla «rabbia» di Meloni per le pubblicità nelle stazioni

3.

Soldi, candidature, sondaggi: la grande fuga dalla Lega verso Vannacci

4.

Elezioni comunali 2026: tutti i Comuni in cui si vota, le date e i capoluoghi

5.

Delmastro condannato per il caso Cospito, la conferma in appello per l’ex sottosegretario: di cosa era accusato e cosa succede ora