Meloni: Con primo Ministro Irlandese intesa su cooperazione con nazioni di origine dei migranti – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 maggio 2026 "Abbiamo avuto modo di confrontarci su un'altra materia sulla quale… che è spessissimo oggetto delle nostre riunioni, dei nostri confronti, che è molto importante per l'Italia, come sapete: il dossier migratorio. Mi pare che condividiamo l'attenzione verso la dimensione esterna dell'Unione Europea e quindi la cooperazione anche con le nazioni di origine e di transito che l'Unione Europea sta portando avant", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante le dichiarazioni congiunte con il Primo Ministro d'Irlanda, Micheál Martin, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev