Meloni: Spendere 800 milioni per ristrutturare sede del Consiglio Ue non va nella giusta direzione – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 maggio 2026 "Esattamente come io penso, e l'ho già detto, che, insomma, in una fase così complessa nella quale le risorse è difficile trovarle, a Bruxelles si debba anche riflettere con responsabilità sul funzionamento, sulle spese di funzionamento della propria macchina amministrativa. Ho detto in Consiglio, nell'ultima riunione che abbiamo celebrato, che, non mi sembra che vada nel giusto, nella giusta direzione il segnale di spendere 800 milioni di euro per ristrutturare la sede del Consiglio dell'Unione Europea, e quindi, forse, anche qualche segnale da questo punto di vista", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante le dichiarazioni congiunte con il Primo Ministro d'Irlanda, Micheál Martin, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev