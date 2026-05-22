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Rutte (Nato): Per noi la Russia è una minaccia a lungo termine – Il video

22 Maggio 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Helsingborg, Svezia, 22 maggio 2026 "E questo è necessario non solo per parificare la spesa per la difesa con gli Stati Uniti, ma anche per assicurarci di avere ciò che ci serve per scoraggiare e difenderci dai nostri avversari, inclusa la nostra minaccia a lungo termine, che è la Russia", così il segretario generale della Nato Mark Rutte in un punto stampa a margine del vertice di Helsingborg in Svezia. Courtesy: Nato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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