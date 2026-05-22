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Tajani: Italia sarà parte della leadership della Nato in Europa – Il video

22 Maggio 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Helsingborg, Svezia, 22 maggio 2026 "È legittima l'ambizione della… della Germania, è il paese più industrializzato. Detto questo, l'Italia vuole svolgere un ruolo importante sia all'interno dell'Unione Europea, sia all'interno della NATO, perché c'è un grande impegno anche per quanto riguarda il numero di militari dislocati sui territori, quindi l'Italia giocherà la sua parte e sarà parte della leadership", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del vertice di Helsingborg in Svezia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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