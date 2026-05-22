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Tajani: Se Netanyahu ha condannato video di Ben Gvir si vede che non era d'accordo – Il video

22 Maggio 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 21 maggio 2026 "Se il Ministro degli Esteri e il Primo Ministro hanno condannato quello che ha fatto Ben-Gvir, evidentemente non erano d'accordo con quello che ha fatto Ben-Gvir. Cioè, non erano ordini che erano impartiti da questi. Sul resto possiamo discutere. Sulle vicende di ieri c'è un responsabile che è il responsabile della Sicurezza Nazionale, il Ministro della Sicurezza Nazionale è lui. E quindi abbiamo chiesto di sanzionare lui per quello che è accaduto ieri", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del Festival del Lavoro a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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