Tajani: Stiamo facendo il massimo per aiutare l'Ucraina e continueremo – Il video

(Agenzia Vista) Helsingborg, Svezia, 22 maggio 2026 "Ma l'Italia sta facendo il massimo. Abbiamo aiutato l'Ucraina in tutti i modi possibili dal punto di vista militare, dal punto di vista finanziario, dal punto di vista politico. E credo che il riconoscimento di Zelensky e di tutti gli ucraini sia noto, e quindi noi continueremo a fare tutto ciò che che possiamo, investendo in tanti diversi settori, guardando anche alla ricostruzione dell'Ucraina", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del vertice di Helsingborg in Svezia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev