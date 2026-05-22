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Tajani: Stiamo facendo il massimo per aiutare l'Ucraina e continueremo – Il video

22 Maggio 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Helsingborg, Svezia, 22 maggio 2026 "Ma l'Italia sta facendo il massimo. Abbiamo aiutato l'Ucraina in tutti i modi possibili dal punto di vista militare, dal punto di vista finanziario, dal punto di vista politico. E credo che il riconoscimento di Zelensky e di tutti gli ucraini sia noto, e quindi noi continueremo a fare tutto ciò che che possiamo, investendo in tanti diversi settori, guardando anche alla ricostruzione dell'Ucraina", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del vertice di Helsingborg in Svezia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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