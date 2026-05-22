Ultime notizie Delitto di GarlascoGlobal Sumud FlotillaMaldiveModena
POLITICAPunti di VistaVideo

Trump su Hormuz: Vogliamo che lo Stretto sia libero e senza pedaggi – Il video

22 Maggio 2026 - 12:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Washington, 21 maggio 2026 "Lo vogliamo aperto e libero. Non vogliamo pedaggi. È internazionale, è una via d'acqua internazionale e non devono far pagare pedaggi. Al momento stanno perdendo 500 milioni di dollari al giorno, stando alle proiezioni. So che sembrano un sacco di soldi, ma che siano 500, 200 o 300, stanno perdendo un sacco di denaro. Non c'è stata una sola nave in grado di passare senza la nostra approvazione. E la Marina ha fatto un lavoro incredibile", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

La Stampa e Meloni “furiosa” per le pubblicità di Renzi nelle stazioni

2.

«Giorgia devi arrabbiarti con Salvini per i treni in ritardo», la replica di Renzi alla «rabbia» di Meloni per le pubblicità nelle stazioni

3.

Soldi, candidature, sondaggi: la grande fuga dalla Lega verso Vannacci

4.

Elezioni comunali 2026: tutti i Comuni in cui si vota, le date e i capoluoghi

5.

Delmastro condannato per il caso Cospito, la conferma in appello per l’ex sottosegretario: di cosa era accusato e cosa succede ora