Camisa (Confapi): Investire nell'economia reale e fermare fuga dei cervelli – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 maggio 2026 "Il primo è legato alla necessità di investimenti in economia reale da parte dei risparmiatori privati italiani. Noi abbiamo oggi un risparmio privato italiano tra i più alti al mondo, ma sono tutti indirizzati, la grandissima parte indirizzati, a titoli di Stato. Mentre è necessario creare uno strumento che vada a supporto dell'economia reale, che serva a diminuire la sottoricapitalizzazione delle nostre imprese e che dia un impulso allo sviluppo delle stesse", così Cristian Camisa Presidente di Confapi a margine del Festival del Lavoro a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev