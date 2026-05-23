Ultime notizie Delitto di GarlascoGlobal Sumud FlotillaMaldiveModena
POLITICAPunti di VistaVideo

Camisa (Confapi): Investire nell'economia reale e fermare fuga dei cervelli – Il video

23 Maggio 2026 - 14:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 23 maggio 2026 "Il primo è legato alla necessità di investimenti in economia reale da parte dei risparmiatori privati italiani. Noi abbiamo oggi un risparmio privato italiano tra i più alti al mondo, ma sono tutti indirizzati, la grandissima parte indirizzati, a titoli di Stato. Mentre è necessario creare uno strumento che vada a supporto dell'economia reale, che serva a diminuire la sottoricapitalizzazione delle nostre imprese e che dia un impulso allo sviluppo delle stesse", così Cristian Camisa Presidente di Confapi a margine del Festival del Lavoro a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Dietrofront: Giorgia Meloni non è «furiosa» per le pubblicità di Renzi nelle stazioni

2.

La frase shock della leghista contro Schlein, il riferimento a Modena: «Non c’è un depresso che passa di lì e ci fa un favore?». Solidarietà da Meloni

3.

La Stampa e Meloni “furiosa” per le pubblicità di Renzi nelle stazioni

4.

Elezioni comunali 2026: tutti i Comuni in cui si vota, le date e i capoluoghi

5.

Parlamento Europeo, Fao e ruolo nel Pd: perché il possibile addio di Picierno non è solo un problema dei dem