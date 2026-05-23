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Meloni al Festival del Lavoro: IA risorsa se incentrata su persona, danno se sostituisce lavoratori – Il video

23 Maggio 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 23 maggio 2026 “Ma non ci stiamo occupando solamente di rilanciare il mercato del lavoro e di renderlo più dinamico. Noi stiamo concentrando la nostra attenzione anche sulle sfide che i nostri lavoratori e le nostre imprese sono chiamati ad affrontare, come l'impatto dell'intelligenza artificiale: una risorsa chiaramente straordinaria se rimarrà centrata sulla persona, mentre un danno se si limiterà a sostituire i lavoratori. L'intelligenza artificiale investirà prima o poi tutto il mercato del lavoro e non sarà limitata ai profili intellettuali o tecnologici”, così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video messaggio in occasione della giornata conclusiva della XVII edizione del Festival del Lavoro. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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