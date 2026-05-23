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Tajani al Festival del Lavoro: Se facciamo più figli possiamo ridurre numero di migranti regolari – Il video

23 Maggio 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 21 maggio 2026 "Se facciamo più figli possiamo ridurre il numero di migranti regolari. Più c'è denatalità, più abbiamo bisogno di lavoratori stranieri nel nostro Paese. Un altro problema è evitare di perdere i giovani protagonisti delle nostre imprese, che vanno via perché hanno salari più bassi rispetto ad altri Paesi europei", così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo al Festival del Lavoro, al Centro Congressi La Nuvola di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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