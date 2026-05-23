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Trump imita atleta trans a una gara di sollevamento pesi: Non è ridicolo? – Il video

23 Maggio 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) New York, 22 maggio 2026 Durante un affollato comizio elettorale, Donald Trump si è reso protagonista di un acceso monologo contro la partecipazione delle atlete transgender alle competizioni sportive femminili, ricorrendo a imitazioni e toni fortemente sarcastici. Nel video Trump mette in scena una parodia di una gara di sollevamento pesi. Prima mima lo sforzo fallimentare di un'atleta donna, completa di urla drammatiche della madre tra il pubblico ("Forza tesoro, ti amo!"), per poi ironizzare sull'ingresso in pedana di una "persona in transizione". Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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