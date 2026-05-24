Il sibilo e la casa si illumina di un bagliore arancione: le riprese choc dei cittadini di Kiev sui missili russi – I video

Sui social si moltiplicano i video dell'attacco di ieri sera

Il bagliore e il boato. Così vicino, così forte, da fare paura. Sui social si moltiplicano i video dell’attacco russo, massiccio, su Kiev di ieri sera. In uno un cittadino filma un missile caduto davanti a casa. Poi sente il sibilo e fortunatamente indietreggia. Il tempo di esser al sicuro che la stanza diventa un bagliore arancione: un altro missile russo è caduto a due passi dalla sua casa che, dopo il boato, presenta danni e la finestra rotta. In un altro alcune persone cercano di mettersi al riparo all’interno di un parcheggio sotterraneo, mentre altri missili cadono direttamente sopra lo spazio antistante.

I raid hanno colpito le emittenti tedesche ARD e DW

I raid aerei russi su Kiev della notte scorsa hanno parzialmente distrutto gli studi dell’emittente pubblica tedesca ARD e danneggiato gli uffici dell’emittente pubblica tedesca Deutsche Welle (DW). L’annuncio è stato dato oggi: «Gli studi dell’ARD, situati nel centro città, sono stati gravemente danneggiati e parzialmente distrutti, probabilmente da un’onda d’urto che ha mandato in frantumi le finestre, devastato le stanze e provocato il crollo dei muri», ha dichiarato l’ARD in un comunicato. Nessun membro dello staff era presente negli studi al momento dell’attacco, ha aggiunto il comunicato. Anche gli uffici della DW – vuoti al momento dell’attacco – sono stati danneggiati.