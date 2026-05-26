Meloni ad Assemblea Confindustria: Ringrazio Mattarella, ricorda importanza dell'industria italiana – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 26 maggio 2026 "Voglio ovviamente e soprattutto rivolgere un saluto e un ringraziamento particolare al Presidente della Repubblica [00:48] lo dico al di là delle formalità perché penso che la presenza del capo dello Stato qui oggi ricordi ancora una volta alla nazione intera quanto importante sia il ruolo che l'industria italiana ricopre non solamente dal punto di vista economico ma anche sul fronte storico identitario culturale", così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all'assemblea di Confindustria al Centro Congressi La Nuvola. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev