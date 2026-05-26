Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoElezioni comunaliFerrariMaldive
POLITICAPunti di VistaVideo

Meloni ad Assemblea Confindustria: Ringrazio Mattarella, ricorda importanza dell'industria italiana – Il video

26 Maggio 2026 - 14:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 26 maggio 2026 "Voglio ovviamente e soprattutto rivolgere un saluto e un ringraziamento particolare al Presidente della Repubblica [00:48] lo dico al di là delle formalità perché penso che la presenza del capo dello Stato qui oggi ricordi ancora una volta alla nazione intera quanto importante sia il ruolo che l'industria italiana ricopre non solamente dal punto di vista economico ma anche sul fronte storico identitario culturale", così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all'assemblea di Confindustria al Centro Congressi La Nuvola. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Comunali, destra avanti e incassa Venezia. Meloni scherza: «Crollo rimandato», Schlein: «L’unità non è bastata» – La diretta

2.

Simone Venturini conquista Venezia al primo turno. Chi è il preferito di Brugnaro, rivelazione delle comunali 2026

3.

Marina Berlusconi a capo di Forza Italia? Il sondaggio anche tra chi vota Meloni e Salvini

4.

Messina rimane un feudo di Cateno de Luca, Basile rieletto sindaco. Ma il leader di “Sud Chiama Nord” sposta voti anche a Enna

5.

Comunali, affluenza in calo nei capoluoghi: tiene il Sud, soffrono Venezia, Mantova, Prato e Macerata