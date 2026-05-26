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Meloni: Orsini (Confindustria) riconosce cambio di approccio su energia del Governo – Il video

26 Maggio 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 26 maggio 2026 "Voglio ringraziare anche qui Emanuele Orsini per aver riconosciuto il cambio di approccio che questo governo ha cercato di imprimere, in particolare per aumentare l'offerta di investimenti, rafforzare gli strumenti a disposizione con l'obiettivo di garantire stabilità, continuità e prezzi più prevedibili", così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all'assemblea di Confindustria al Centro Congressi La Nuvola. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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