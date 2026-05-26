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Meloni: Ue gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce – Il video

26 Maggio 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 26 maggio 2026 “La principale enorme fragilità che ci riguarda da vicino è l’attuale configurazione dell’Unione europea, un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato la competitività, la crescita strategica sull’altare di approcci ideologici e tecnoratici. L’Europa è stata inarrestabile nella capacità di moltiplicare le regole su ogni aspetto della vita comune ma miope quando si trattava di far sentire la propria voce nella vita globale”, così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all’assemblea di Confindustria al Centro Congressi La Nuvola. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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