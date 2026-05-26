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Standing ovation per Mattarella, al suo arrivo all'Assemblea di Confindustria alla Nuvola – Il video

26 Maggio 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 26 maggio 2026 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto all’Assemblea generale di Confindustria, svolta al Centro Congressi La Nuvola, a Roma. Presenti anche i Presidenti di Camera e Senato, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il Presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso. I lavori assembleari sono stati aperti con l’esecuzione dell’Inno nazionale e con la proiezione di un video istituzionale, cui sono seguiti la relazione di Emanuele Orsini, Presidente di Confindustria e l’intervento del Presidente Meloni. Nel corso dell’Assemblea è intervenuta, con un videomessaggio, Roberta Metsola, Presidente del Parlamento europeo. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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