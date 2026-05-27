Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoElezioni comunaliFerrariMaldive
ATTUALITÀSocial mediaSpotTv

Caso Megan Gale, il giurì boccia il ricorso di Fastweb: lo spot di Iliad non è concorrenza sleale

27 Maggio 2026 - 12:46 Francesca Milano
megan gale
megan gale
La pronuncia del Garante per la pubblicità mette fine alla disputa tra i due gestori di telefonia che hanno usato la stessa testimonial
Google Preferred Site

Non c’è «contrasto con il Codice di Autodisciplina». Così ha deciso il garante per la pubblicità sul caso Megan Gale: lo spot di Iliad continuerà ad andare in onda porché secondo l’Autorità il ricorso di Fastweb non era fondato. La società aveva accusato Iliad di concorrenza sleale.

La vertenza e da decisione

Secondo il Giurì, però, l’accusa non regge: non ci sarebbe alcun «contrasto con numerose norme del codice di autodisciplina della comunicazione commerciale e del codice civile», come aveva invece denunciato Fastweb nel suo ricorso. In quel documento i vertici di Fastweb – che dal 1° gennaio 2026 ha ufficialmente comprato Vodafone – sostenevano che la campagna di Iliad fosse «volutamente e dichiaratamente incentrata sul valore evocativo del personaggio, molto forte presso il target di riferimento». Questo perché la protagonista dello spot, Megan Gale, è stata per 9 anni testimonial di Vodafone (che prima era Omnitel). Stessa attrice, stesso colore del suo abito, ma diverso gestore telefonico. Questo è il messaggio “incriminato”, secondo Fastweb. Ma non secondo il Garante, che dopo aver esaminato gli atti e sentite le parti, nella pronuncia n.11/2026 ha stabilito che «le comunicazioni esaminate non sono in contrasto con il Codice di Autodisciplina».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Bélen Rodriguez soccorsa e portata in ospedale dopo una richiesta di aiuto a Milano

2.

Matilde Bardi è morta per una sfida tra auto: «Andavano oltre i 200 km all’ora»

3.

Avvelenate con la ricina, la pista della «donna diabolica». La zia 90enne in questura: le ombre sulla torta per Natale

4.

«L’Università sapeva, non era là per turismo», l’accusa sulla prof Montefalcone alle Maldive. La scheda sparita: perché l’hanno cancellata dal sito

5.

Garlasco, l’avvocato di Sempio a Open: «La perizia sul Dna vale zero. Ecco perché Andrea non parlerà con i pm prima di un rinvio a giudizio»

leggi anche
levi iliad
ECONOMIA & LAVORO

Iliad conquista 13 milioni di italiani e i ricavi crescono a doppia cifra

Di Francesca Milano
megan gale
ATTUALITÀ

Effetto newstalgia: torna Megan Gale, ma ha cambiato gestore. E scoppia lo scontro tra Iliad e Fastweb

Di Francesca Milano
ATTUALITÀ

Telefonia, la proposta di Iliad per superare il modello basato sulle aste delle frequenze

Di Olga Colombano