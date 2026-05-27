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Celle Ligure, bimba di 3 anni incastrata nel bocchettone della vasca idromassaggio: è grave al Gaslini

27 Maggio 2026 - 23:57 Alba Romano
ambulanza forlì
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L'incidente per una famiglia tedesca in vacanza in Liguria: la piccola avrebbe riportato un trauma agli arti
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Una bambina tedesca di 3 anni, in vacanza con la famiglia a Celle Ligure, in provincia di Savona, è rimasta coinvolta in un incidente nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio. Mentre era in una vasca idromassaggio del resort che ospita la famiglia, la bimba sarebbe stata risucchiata nel sistema di aspirazione della vasca, rimanendo incastrata. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rosa di Celle, l’automedica del 118 e l’elisoccorso Grifo proveniente da Albenga. Dopo le prime cure, la piccola è stata trasportata in elisoccorso codice rosso all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Avrebbe riportato un trauma agli arti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri di Celle Ligure, incaricati di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità legate al funzionamento dell’impianto della vasca idromassaggio.

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