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Floridia a presentazione libro C'era una volta la Rai: Commissione vigilanza da 2 anni sotto ricatto – Il video

27 Maggio 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 26 maggio 2026 "C'è una commissione parlamentare, quindi una commissione che rappresenta tutti noi cittadini, tutti voi cittadini, praticamente bloccata, ehm, sotto ricatto per volontà della maggioranza. È due anni che la commissione, tranne rari casi, non ultimo quello che ha visto, insomma, Sigfrido Ranucci vittima di un attentato, quindi solo in alcuni casi particolarissimi ci siamo riuniti. Per il resto, per due anni, questa commissione è rimasta ed è tuttora bloccata. Io ho dovuto necessariamente scrivere il libro perché è un tema di cui non si riusciva a parlare", così Barbara Floridia alla presentazione del suo libro 'C'era una volta la Rai' alla Mondadori della Galleria Alberto Sordi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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