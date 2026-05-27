Fratoianni: Vergognoso non sospendere accordo Ue-Israele – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 27 maggio 2026 "Ora, c'è un dibattito? Sì, sull'uso della parola genocidio. Come sapete io la utilizzo, sono stato il primo a utilizzarla in Parlamento, ma non è questo il punto. Qualcuno oggi può negare che siamo di fronte a una violazione dei diritti umani? Nessuno. Allora, solo per rispettare l'accordo di associazione UE-Israele, quell'accordo andrebbe sospeso. Non farlo è un'operazione vergognosa", così Nicola Fratoianni di Avs in un punto stampa a Justice For Palestine alla Città dell’Altra Economia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev