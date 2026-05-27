Meloni sul Pnrr: Non ci rimane che fare l'ultimo miglio, il più impegnativo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 27 maggio 2026 "Ora non ci rimane da fare l’ultimo miglio, probabilmente il più impegnativo. Ma, come accade anche nello sport, questo è il momento decisivo, nel quale bisogna dare il massimo e spingere il più possibile sull’acceleratore. Perché il traguardo è in vista, e manca davvero pochissimo per tagliarlo", così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video messaggio per l'evento "L'Italia del PNRR, creare il modello, fare sistema, orientare il futuro. Una sfida che si racconta", organizzato dalla Struttura di Missione PNRR, e promosso dal Ministro Foti e dalla Commissione europea. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev