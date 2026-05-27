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Meloni sul Pnrr: Siamo stati all'altezza del compito – Il video

27 Maggio 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 27 maggio 2026 "Non è stato ovviamente un cammino semplice, però abbiamo rispettato la tabella di marcia e oggi possiamo rivendicare con un pizzico di orgoglio che siamo stati all’altezza del compito", così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video messaggio per l'evento "L'Italia del PNRR, creare il modello, fare sistema, orientare il futuro. Una sfida che si racconta", organizzato dalla Struttura di Missione PNRR, e promosso dal Ministro Foti e dalla Commissione europea. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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