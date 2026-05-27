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Presentato a Mattarella il francobollo celebrativo dell'80esimo anno della Repubblica – Il video

27 Maggio 2026 - 16:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 27 maggio 2026 In occasione dell'80° anniversario della Repubblica, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, la Sottosegretaria con delega alla filatelia, Fausta Bergamotto, l'Amministratore Delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante e l'Amministratore Delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Michele Scioscioli, hanno presentato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il francobollo commemorativo emesso per celebrare la ricorrenza del 2 giugno. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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