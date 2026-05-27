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Scoperta targa allo scranno di Matteotti alla Camera – Il video

27 Maggio 2026 - 20:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 27 maggio 2026 Nell'occasione è stata svelata una targa affissa allo scranno che fu del deputato socialista, in attuazione di uno specifico ordine del giorno al bilancio interno della Camera presentato dal deputato Devis Dori. La targa reca la scritta: "Da questo banco il deputato socialista Giacomo Matteotti pronunciò lo storico discorso del 30 maggio 1924, in difesa del libero parlamento e contro le intimidazioni e le violenze fasciste, che gli sarebbe costato la vita". Nel corso della seduta è stato osservato un minuto di silenzio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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