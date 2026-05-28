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Bonelli: Clamorosa divisione tra Salvini e Tajani su adesione Ucraina all'Ue, Europa esprima pace – Il video

28 Maggio 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 28 maggio 2026 "Nel governo tra Salvini e Tajani c'è una clamorosa divisione. Noi pensiamo che l'Europa deve essere invece un'istituzione che promuove pace e fermi il riarmo. Qualunque adesione di altri paesi europei deve rispettare questi valori per fermare la guerra", così Angelo Bonelli di Avs in un punto stampa in piazza di Monte Citorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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