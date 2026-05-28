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Cattani (Farmindustria): Nel settore minor gender pay gap, welfare fondamentale per sostenere donne – Il video

28 Maggio 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 28 maggio 2026 "C'è poi il pay gap: il gender pay gap dell'industria complessiva italiana è il più basso; in alcune aziende è addirittura positivo, e quindi le competenze vengono riconosciute e remunerate. Questo si sposa anche con tutta la struttura di misure che abbiamo nel nostro welfare per aiutare le colleghe e sostenerle nelle proprie decisioni di vita e familiari, per trattenerle, aiutarle e sostenerle grazie a una visione che, a nostro giudizio, è imprescindibile.", così il Presidente di Farmindustria Marcello Cattani a margine dell'evento 'Salute al femminile. La conoscenza che cura, Health Literacy e intelligenza artificiale per le pari opportunità', al Teatro Quirino a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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