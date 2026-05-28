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Flash mob M5S con cartelli in Aula su divario genere e occupazione femminile – Il video

28 Maggio 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 28 maggio 2026 Al termine dell’intervento di Gilda Sportiello sugli 80 anni dal riconoscimento del diritto di voto alle donne, le deputate e i deputati del M5S hanno esposto in Aula cartelli con su scritto: “1 donna su 4 lascia il lavoro una volta madre”, “Stesso lavoro, stessa paga”, “Italia ultima in UE per occupazione femminile”, “La maternità non è una condanna”, “34% di donne nei vertici aziendali”, “Solo il 15% di sindache”, “Nei consigli regionali solo il 25% di donne”, “Amministrative 2026: 9 candidate sindache, 77 candidati sindaci”, “In Parlamento solo il 33% di donne”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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