Fontana (Lombardia) su Pnrr: Alla Regione 3,7 miliardi per case di comunità e treni – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 28 maggio 2026 "Le risorse che sono state destinate alla Regione Lombardia, circa 23 miliardi, sono state per lo più distribuite in progetti che avevano una rilevanza a livello di rapporto diretto Comune-Ministero. Noi come Regione abbiamo ricevuto circa 3 miliardi e 700 milioni, che abbiamo investito in realizzazione di case di comunità, in nuovi treni per le nostre linee, e poi una serie di altri interventi… anche la la formazione professionale e altri interventi che erano da noi, per noi necessari. Il PNRR, come sua iniziale impostazione, praticamente non vedeva la partecipazione delle Regioni, soprattutto nella fase di programmazione. E questo è stato l'errore che, secondo me, si è portato poi dietro il il PNRR, nel senso che queste programmazioni sono state fatte senza ascoltare i territori. Poi questo governo ha modificato il tiro ed è venuto a coinvolgere in maggior misura le Regioni e gli enti locali", così il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in un video messaggio. Courtesy: Lombardia Notizie Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev