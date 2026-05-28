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Grimaldi (Avs) su legge elettorale: Assurdo cambiare regole del gioco a 12 mesi dalle elezioni – Il video

28 Maggio 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 28 maggio 2025 "Beh, è incredibile che abbiamo fatto tantissime audizioni e tantissimi, diciamo, accelerazioni già nel mese scorso per poi ripresentare un testo che come minimo avrebbe bisogno di ripartire e quindi da una nuova discussione generale che è stata fatta ieri su un testo sbagliato. Già questo dice tanto. Ma poi siamo l'unico paese al mondo che cambia le regole del gioco a 12 mesi dalle elezioni e quindi tutto questo per far cosa? Per tenersi le mani libere e per ricattare, soprattutto, la maggioranza", così Marco Grimaldi di Avs in un punto stampa in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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