Grimaldi (Avs) su legge elettorale: Assurdo cambiare regole del gioco a 12 mesi dalle elezioni – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 28 maggio 2025 "Beh, è incredibile che abbiamo fatto tantissime audizioni e tantissimi, diciamo, accelerazioni già nel mese scorso per poi ripresentare un testo che come minimo avrebbe bisogno di ripartire e quindi da una nuova discussione generale che è stata fatta ieri su un testo sbagliato. Già questo dice tanto. Ma poi siamo l'unico paese al mondo che cambia le regole del gioco a 12 mesi dalle elezioni e quindi tutto questo per far cosa? Per tenersi le mani libere e per ricattare, soprattutto, la maggioranza", così Marco Grimaldi di Avs in un punto stampa in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev