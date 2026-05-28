Venerdì 29 maggio l’Italia si ferma: guida completa allo sciopero generale

Da Roma a Napoli tutti i settori colpiti: dai treni ai trasporti pubblici locali, dalla scuola ai vigili del fuoco

Si bloccherà un po’ tutto il paese, per venerdì 29 maggio, in occasione dello sciopero generale indetto dai sindacati di base Cub, Sgb, Adl Varese, Si Cobas, Usi, Usi-Cit e dalle organizzazioni palestinesi in Italia Api e Gpi – Giovani Palestinesi Italiani. Attese manifestazioni e cortei in diverse città, tra cui Roma, Napoli, Bologna, Firenze, Genova, Torino, Savona, Milano, Bergamo, Catania e Palermo. A Milano il corteo partirà alle 9.30 da piazza della Scala per poi raggiungere l’Università Statale e la Prefettura. Ma sono tanti i settori in cui i lavoratori incroceranno le braccia.

Sciopero dei treni: fasce di garanzia e corse garantite

Lo sciopero interesserà il personale del Gruppo Fs Italiane. La mobilitazioni sui treni, a livello nazionale e regionale, scatta alle 21 di giovedì 28 maggio e terminerà alle 21 di venerdì 29 maggio, come comunicato da Ferrovie dello Stato. Si fermano i dipendenti del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Qui l’elenco dei treni garantiti.

Sciopero dei mezzi pubblici: le città colpite

A Milano per 24 ore a rischio metro, autobus e tram Atm. I mezzi saranno regolarmente operativi dall’inizio del servizio fino alle 8.45 e nella fascia compresa tra le 15 e le 18. A Roma sciopera anche Atac. Le fasce di garanzia saranno da inizio servizio alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59. nel Lazio si fermeranno anche i Tpl locali: ovvero le reti degli esercenti Autoservizi Troiani/Sap, Autoservizi Tuscia/Bis, Atr.

Autostrade e Brennero: weekend critico

Per le Autostrade lo scioperò sarà dalle 22 del 28 maggio e per le successive 24 ore. Saranno ore difficili anche sull’asse del Brennero. Oltre al doppio ponte, ovvero la coincidenza tra la fine delle vacanze di Pentecoste per i tedeschi e l’inizio del ponte del Due Giugno per gli italiani, in Austria è in programma per il 30 maggio una manifestazione ambientalista contro l’impatto del traffico lungo il corridoio alpino.

Si fermano anche navi e aerei

I collegamenti marittimi verso le isole minori si fermeranno da mezzanotte fino alle 23.59 di venerdì, mentre quelli per le isole maggiori un’ora prima delle partenze del 29 maggio. Per gli aerei il comparto aereo si mobilita dalla mezzanotte e fino alle 23.59 del 29 maggio.

Gli altri settori: dalla scuola ai vigili del fuoco

Lo sciopero potrebbe avere ripercussioni anche sul settore scolastico: il ministero dell’Istruzione ha infatti diffuso una nota per informare della mobilitazione, avvertendo di possibili disagi nelle scuole. Incroceranno le braccia anche i Vigili del Fuoco, con uno stop di quattro ore, dalle 9 alle 13, per il personale turnista. Possibili disservizi anche nel Servizio sanitario nazionale, compresi ritardi o rinvii di visite e appuntamenti medici. Restano comunque garantiti i servizi essenziali.





