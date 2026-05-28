Tajani: Governo favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Ue – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 28 maggio 2026 "Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, il problema è di tempi. Quando si sta studiando a livello europeo qual è la formula migliore, ci sono tante proposte sul tavolo, ma ripeto: bene l'Ucraina, noi l'aiuteremo, ma è importante non mettere in un angolo l'adesione dei Balcani occidentali, tenendo presente che per noi è una priorità", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a margine della riunione informale dei ministri degli Esteri Ue a Cipro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev