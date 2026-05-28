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Tajani a vertice ministri Esteri Ue a Cipro: Ho insistito sul sanzionare Ben Gvir, suoi atti indegni – Il video

28 Maggio 2026 - 20:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Cipro, 28 maggio 2026 "Negli incontri bilaterali che ho avuto ho insistito molto sulla necessità di sanzionare questo ministro che ha commesso degli atti indegni nei confronti di persone che non avevano commesso alcun reato, erano state fermate in Israele in maniera illegittima perché le hanno prese a bordo di navi che non battevano neanche bandiera israeliana, e quindi è giusto che ci sia da parte nostra una reazione ferma, di condanna, infliggendo sanzioni. Poi vedremo se gli altri Paesi vorranno farlo, io ho ascoltato molto… trovato molto consenso da parte di tante realtà", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a Cipro a margine del vertice con i ministri degli Esteri Ue. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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