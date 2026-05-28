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Trump su Iran: O facciamo un ottimo accordo o non se ne fa nulla – Il video

28 Maggio 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 27 maggio 2026 ""Non lo so, non voglio dirlo. Non ti dirò, sai, cosa sia vincolato e cosa no. Posso dire che… beh, possiamo fare un buon accordo in questo momento, ma forse non un ottimo accordo. E se non è un ottimo accordo, non lo faremo. Perché possiamo fare un ottimo accordo con questo signore qui. E, ed è… sai, è molto più brutto. Probabilmente non andrebbe altrettanto velocemente, sì. Non ne parleremmo altrettanto rapidamente, ma… beh, sarebbe a prova di bomba. Uh… ma penso che stiamo andando molto bene. Steve, penso che stiamo andando piuttosto bene in termini di negoziazione, ma vedremo", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante la conferenza stampa dopo la riunione di gabinetto (Cabinet meeting) alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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